阪神・才木が、2日の強化試合・韓国戦（京セラドーム）に先発予定であることが28日、分かった。

甲子園球場での全体練習で、登板2日前のルーティンとなるブルペン投球を実施した。前日2月27日に同い年の村上が27日の開幕・巨人戦（東京ドーム）に先発することが決定。自身は翌週以降も火、水曜日での先発調整を経て、同じ京セラドームで迎える開幕2カード目、31日の地元開幕・DeNA戦へ向かうことが決定的だ。

「（韓国戦では）試合のイニングをこなしていくところなので、真っすぐとか、球種の感覚を良くしたい。あとは、試合に慣れていくことが凄く大事」

2日の韓国戦（京セラドーム）以降は、10、11日の西武戦（甲子園）、17、18日のロッテ戦（ZOZOマリン）から、24、25日のファーム・リーグ、オリックス戦のルートをたどる。ファーム・オリックス戦の舞台も、午後3時開始の京セラドーム。右腕のシーズン初登板が予定される舞台で、2度のリハーサルを行い、満を持して今季の「第1球」へ向かう。

ましてや才木は、京セラドームが大得意というわけではない。18年から通算5試合に先発で3勝2敗、防御率3・13。白星先行でも、黒星の試合はいずれも打ち込まれた。今春、人工芝が張り替えられるなど、全面的にリニューアルした第二の本拠地。景色や芝の感触など、細部まで確かめたい男にとって、京セラドームで複数回先発できることはプラスだ。

「しっかり投げる日に合わせて準備していくのが一番大事。開幕に合わせたい」

ドジャースで大谷の同僚である金慧成（キム・ヘソン）や、「韓国のイチロー」と称されたジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）ら難敵も、現在地を知るには格好の相手。「体調もコンディションも凄く良い」と語る背番号35が、飛躍の一年へ第一歩を踏み出す。（八木 勇磨）