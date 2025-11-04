嵐の大野智（４５）が、グループ活動が終了する５月３１日をもってＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所することが２８日、同社の公式サイトで発表された。関係者によると、退所後は芸能界を引退するとみられる。

３月から始まるラストツアー千秋楽＆嵐の活動最終日と同時に、１９９４年の入所から約３２年在籍した事務所からも離れる決断をした。サイトでは「私、大野智は今年の５月３１日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」と報告。「何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です。感謝しかありません。本当にありがとうございました」と謝意をつづった。

さらに「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースにできることをやっていけたらと思っています。まずは、今年５月３１日まで、５人全員で嵐を駆け抜けたいと思います」と報告。嵐は３月４日には約６年ぶりの新曲で“ラストシングル”となるデジタルシングル「Ｆｉｖｅ」をリリースし、同１３日からはラストツアーが開幕する。５大ドームを巡って東京ドームへ再び戻り、５月３１日にラストライブを実施。

大野は９４年１０月に前身の事務所に入所。９９年に嵐としてシングル「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」でデビューし、リーダーを務めた。愛されキャラな一方、ステージに立てば圧倒的な歌唱力とダンススキルを見せるギャップが魅力だった。俳優としても日本テレビ系ドラマ「怪物くん」などに主演。タレント、アイドルとして才能あふれた存在でもあった。

◆大野智（おおの・さとし）１９８０年１１月２６日生まれ。東京都出身。映画「忍びの国」、ドラマ「鍵のかかった部屋」「怪物くん」などで主演。フィギュアや絵画、写真などアート作品の制作を行い個展も開催。グループリーダー。１６６センチ。Ａ型。