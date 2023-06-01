戦術や選手起用にも影響を及ぼすＤＨ制

日本高野連は第９８回選抜高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）から、新たに指名打者（ＤＨ）制を導入する。投手の代わりに打席に立ち、守備には就かない打撃専門の選手がいるＤＨ制は投手の健康対策のみならず、選手の出場機会の増加や起用の幅が広がるといったメリットが見込まれる一方、投打の二刀流で活躍する大谷翔平（米大リーグ・ドジャース）のようなたぐいまれな才能が育ちにくくなるのでは、といった声も上がる。新ルールに伴い、変化する戦術や育成方法について神奈川県内の高校監督の見解を聞いた。

■投手への利点

高校野球界ではこれまでも、打球による負傷事故防止などを目的に２０２４年から採用された低反発の新基準バットや、暑熱対策として現在も議論が重ねられている７イニング制移行など、時代の変化に合わせて現場も変わりつつある。

「うちにとってはメリットでしかない」と話すのは選抜大会に出場する横浜高の村田浩明監督（３９）。実際の試合では指名打者の起用の有無は各チームの判断に委ねられることになるが、選手層の厚い同校は基本的に採用する方針という。「（夏の）猛暑やけがのリスクを考えると、投手はすごく助かる。（野手にとっても）肩が痛くて守備に就けない選手をＤＨで使えば世界が変わるかなと思う」と好意的に捉えている。

昨年、春夏の甲子園に出場したエース織田翔希（新３年）は「投げることだけに気持ちを向けることができる。ただ野手のみんなとの気持ちの差が出てしまうといけない」と言い、打撃練習を継続している。「外野守備に回る場面もあると思う。どんな時でも戦えるように、気持ちは切らしたくない」と冷静に語った。

３月の選抜高校野球大会から新たに導入される指名打者（ＤＨ）制。時代の変化に合わせたルール変更に、県内の高校監督からもさまざまな意見が出ている。

■ＤＨで出場する難しさ

２０年まで富士大で指揮を執り、県内では数少ないＤＨ制での采配を知る武相高の豊田圭史監督（４２）は「高校生は慣れるまで大変だと思う」との見解を示した。

その理由に、指名打者が打席に入るまでの準備の難しさを指摘した。「試合に出ているのにベンチにいるわけだから。（ベンチ）裏で素振りをしたり、イメージトレーニングをしたり。練習試合から率先して取り組ませないといけない。守って打ってのリズムでやってきた選手を、大会前にいきなりＤＨにはしない」と、ＤＨ制に合わせた選手指導の必要性を説いた。

■チーム編成

チーム編成にも当然、影響を及ぼす。東海大相模高の長谷川将也コーチ（３７）は打撃型の控え捕手をＤＨ起用したケースを例に挙げて、その複雑さを説明した。「スタメンに捕手が２人出場する。夏場は足がつることも増えるので、控えにも２人の捕手が欲しい。すると（ベンチ入り）２０人のうち１０人をバッテリーが占める。ただ打撃が良いからＤＨにすれば良いという話ではない」。この場合、内野も守れる捕手など、複数の役割を器用にこなせる選手が今後は重宝されることとなりそうだ。

■私立と公立の差

昨今の野球人口の減少に伴い、部員の確保に苦心する公立校は増えている。ＤＨ制の導入は選手層の厚い私立校の方が一般的には有利になるという見方もあり、横浜翠嵐高の飯島佑監督（３８）は「確かにそれはあるかもしれない」と前置きし、こう続けた。「ＤＨは打てる選手が座っているだろうというバイアスがある中で、例えば小技や走塁のできる選手を使えば攻撃のアクセントになり得る。また試合時間が２時間あって、４打席回ってきたとしても（打席に立っているのは）３分くらい。その出番に全力で準備できるかが重要」。冷静に試合展開を俯瞰（ふかん）し、自分の出番へ気持ちを整えられる選手の育成を目指している。

■選手の進路にも影響

昨夏の神奈川大会で最多タイ記録の３本塁打を放った横浜の奥村頼人（ロッテ）の本職が投手だったように、打撃が得意な投手の存在も高校野球の醍醐味（だいごみ）の一つだ。エースで４番。そういう有能な選手を打席に立たせるかどうか。豊田監督は「（富士大監督時代は）投手を打者で使うという選択肢がなかった。そう考えると高校野球ではまた違った難しさがある」とうなずいた。

豊田監督は高校生をスカウティングしてきた経験を踏まえ、卒業後の球児の進路についても言及した。「大学野球などを見据えるなら、ＤＨ専門の選手は厳しいと思う。地方の大学なら声がかかる可能性はあるけど、打つだけの選手は取りづらい」と推測。「高校生が次のステージで活躍する可能性があるかどうか、僕たちがそれを見極めないといけない」とし、今後はさらに指導者の眼力、指導力も問われていきそうだ。