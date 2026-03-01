◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第４節 岐阜２―１札幌（２８日・大和ハウスプレミストドーム）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌がＪ３岐阜に１―２で敗れ、ホーム開幕戦勝利を逃した。前半２８分に先制されるも、同３４分にＤＦ家泉怜依（２６）のゴールで追いついた。その後は攻勢を強めるも、後半１９分に失点。６分後にはＦＷバカヨコ（３０）が右膝を痛めた上に一発退場となった。数的不利も響き、ビハインドをはね返すことはできず。本拠地初戦は４年連続の黒星となった。

またしても、札幌がホーム開幕戦勝利を逃した。Ｊ３岐阜に先制は許すも、その６分後、失点に絡んだ家泉が「僕の責任だけの失点だったので。何としてでもゴールを決めよう」と、こぼれ球を押し込む意地の一発で同点とした。その後も好機はつくったが、逆に勝ち越されての１―２での敗戦。家泉は「Ｊ１を目指すならＪ３相手には圧倒的に勝つべき。もっとやらないと」と自戒を込め、表情を険しくした。

反撃を狙った矢先のアクシデントも響いた。１点リードされた６分後、シュートを狙ったバカヨコが相手ＧＫと接触。危険なプレーと判断されて一発退場となった上に、右膝を強く打撲したため、担架でピッチを後にした。数的不利となった後も、川井健太監督（４４）は選手交代などで活路を見い出そうとしたが、劣勢をはね返すことはできなかった。指揮官は「退場者が出たり、去年からこういう戦いが続いている」と“負の連鎖”を指摘した上で「リバウンドメンタリティーを持ってやれるようになれれば」と最後まで前を向いて戦い続けていられるよう、修正を図っていく。

ホーム開幕戦は４年連続黒星となった。勝利を手にしたのは本拠地で開幕戦を迎え、横浜ＦＣに５―１で勝った２０２１年が最後。敵地での初戦に戻った翌年の広島戦は１―１の引き分けも、５年連続で白星がない。１月１２日に沖縄で始まったキャンプ。熊本、千葉と続き、この日も試合後、選手は空路、練習場の千葉に戻った。雪国チームの宿命ではあるが、心身ともリフレッシュが必要なのは確か。それでも誰一人、それを言い訳にはしなかった。

川井監督が「中身の部分で相手を上回るシチュエーションが少なかった残念な試合」と言ったように、１万３０００人を超える観客の期待に応えることはできなかった。指揮官は「もっとパワーアップして、次こそは彼らに恩返ししたい」。ブーイングも交じったサポーターの声を真しに受け止め、次戦以降の巻き返しを誓った。（砂田 秀人）