◆練習試合 巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２８日、韓国サムスンとの練習試合（那覇）で３回パーフェクトと快投した。４番手で登板し、直球はプロ入り後最速の１５０キロを計測して４奪三振と圧巻の投球。阿部監督は「マウンドでの立ち姿がいい」と絶賛した。紅白戦を含む今キャンプの実戦は計４試合、８回無失点で開幕ローテ入りにまた一歩前進した。即戦力左腕の修正力の高さを担当の北村優衣記者が「見た」。きょう１日に那覇キャンプは打ち上げとなる。

課題を次の登板に持ち込まないのが竹丸の強みだ。１か月の春季キャンプ中、ドラ１の「解決力」は随所に光った。

初の対外試合となった１５日の広島との練習試合では２回０封だったものの、８人中３人への初球がボールに。「ボールが先行してしまった」と反省すると、その後のブルペンでボール球が続かない投球を徹底した。次の登板となった２２日の中日戦では課題を克服し、初球ボールは１人だけ。さらに、新たに浮上した「決め球の精度」も磨き、この日は６回先頭の打者からカウント１―２から１２７キロのチェンジアップで空振りＫを奪って、さっそく宿題を消化。登板の映像を見返すなど自分なりに工夫し、内海投手コーチも「対応力がある」と、その能力にうなずく。

「最初の登板から一つずつ課題をつぶせている」。突きつけられる課題から逃げずに向き合う姿は、さらなる飛躍を予感させる。（巨人投手担当・北村 優衣）