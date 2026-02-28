阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が２８日、来日初実戦へ向けて意気込みを示した。ＷＢＣに出場する侍ジャパンと対戦する３日の強化試合で先発が有力。ドジャース・大谷らも出場見込みで、強力打線を相手に腕試しする。

「もう近々、実戦で投げます。調整は順調」

助っ人は爽やかに笑った。春季キャンプ中は実戦登板がなかったが、２度のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。球威のある直球、鋭く曲がるスイーパーを武器に上々の仕上がりを示した。「米国で対戦してきた打者との違いは少し感じ取った部分もあります。わずかではありますけど、知識を生かして次の実戦でさらに感じるものがあれば」と次のステップへ進む準備は万全だ。

開幕ローテ入りが有力視される中、「やっぱり結果にはこだわりたい」と左腕。「みんな（他の先発陣）と比べたら遅れましたけど、不安はなく楽しみですね。まずは最初の実戦を投げてから」と世界一を狙う日本相手に、セ界の打者を封じるための足掛かりを得る。

この日の甲子園での練習では、ラグズデールとともにキャッチボールやランニングなどで調整した。「良い結果を残してシーズンへ向けていきたい。ここからさらに、上げていけたら」。初実戦で好発進し、開幕への良い流れをつくる。