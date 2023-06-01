少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』

©️ABCテレビ

3月1日（日）は、東京・調布編第3回。矢田亜希子をゲストに迎えた調布編第2回では、麺料理を矢田にお任せし、華大は鶏皮ポン酢と餃子をつまみにビールを楽しんだ。そして今回は、調布駅前から路線バスで20分ほどの距離にある古刹・深大寺から丼麺探しをお届けする。

©️ABCテレビ

深大寺は年間200万人の参拝客が訪れる人気スポット。江戸時代からそばが名物で、現在も門前だけで約20軒のそば処が軒を連ねる激戦区だ。プライベートで深大寺に来たことがある大吉が、「4時頃には店が閉まっちゃうイメージ」と言うと、華丸が「やばくない？」とすかさず反応。なぜなら現在時刻が2時半なので、ラストオーダーまで時間がない。成田や日光などの門前町でしてきたように、全ての店をチェックする時間はあるのだろうか…？

©️ABCテレビ

「迷うとしたら、温かいか冷たいか。天ぷら乗せるか乗せまいか」と言う華丸に、「そば以外の選択肢はないでしょう」と続く大吉。2人の気持ちはそばで一致しているようだ。最初に通りがかったお店に「閉店しました」の札が下がっていて、大吉が「早いやろ？」と苦笑い。次のお店が営業中で、ホッとする華大。店頭のメニューをチェックし、「深大寺ビールとそばがきかな」と言う華丸に、「丼か麺いいよるやろ」と番組の基本コンセプトを伝えつつたしなめる。

©️ABCテレビ

再び歩き出すと、「定休日」の札を下げているお店が続き、華丸が「危ないぞこれは」と歩く速度が自然と上がる。そんな中、華丸がお店のイチ推しメニューに「！」と激しくリアクションし、「こういうメニューに気づくよね、俺は」としみじみと自画自賛。15時のラストオーダーまで残すところ18分だが、2人はギリギリまで他のお店を見てみることに。

©️ABCテレビ

だが、華丸はさきほどのお店のメニューで頭がいっぱいの様子。それを察知した大吉は、「アリバイを潰しているだけなんですよ。あそこ（のお店）まで行ったって（入る気なんてない）。もうわかるんよ」と、相方のいつもの行動パターンにやれやれといったテンションで付き合ってあげている。そして、この日４軒目の定休日に遭遇し、「やばいよ」「ラストオーダーまであと15分しかない」と焦る華大。気づけば先ほどのお店からやや離れたところまで来てしまっている。2人は調布ロケを、名物の絶品そばで〆ることができるのか？

ABCテレビ『華丸丼と大吉麺』は、毎週日曜ごご1時25分放送中。TVerでも無料配信中。