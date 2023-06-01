プレミアリーグ 25/26の第28節 リーズとマンチェスター・シティーの試合が、3月1日02:30にエランド・ロードにて行われた。

リーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、イリヤ・グルエフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはオマル・マルムーシュ（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ニコ・オライリー（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。45+2分に試合が動く。マンチェスター・シティーのラヤン・アイト ヌーリ（DF）のアシストからアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

ここで前半が終了。0-1とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが0-1で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は出場しなかった。

2026-03-01 04:40:22 更新