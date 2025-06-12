俳優の竹内涼真（32）と女優の土居志央梨（33）の熱愛が28日、週刊誌「FLASH」（光文社）のニュースサイト「Smart FLASH」で報じられた。2人は昨年12月からネットフリックスで配信された映画「10DANCE」でダンスパートナーとして共演。竹内は同作の配信記念イベントで土居を絶賛。「練習で何回も心が折れて逃げ出しそうになった時に“大丈夫！できる！”と盛り上げてくれた」と感謝を口にしていた。

「Smart FLASH」によると2月初旬、竹内の自宅を訪れる土居の姿が目撃されていた。さらに、竹内の妹でタレントたけうちほのか（28）、弟で歌手の竹内唯人（25）もマンションに入っていき“家族公認”の関係と伝えている。またバレンタインデーには、土居が竹内の自宅に向かう途中で人気チョコレートを買っていたとも報じた。

TBS「じゃあ、あんたが作ってみろよ」、テレビ朝日「再会〜Silent Truth〜」など話題のドラマに相次いで出演し、4月には主演ミュージカル「LEAP of FAITH 奇跡を呼ぶ男」が控える竹内。土居もNHK連続テレビ小説「虎に翼」の出演で大ブレークし、勢いに乗っている。そんな2人の熱愛報道。スポニチ本紙の取材に対し、両事務所は「プライベートは本人に任せています」と回答した。

◇竹内 涼真（たけうち・りょうま）1993年（平5）4月26日生まれ、東京都出身の32歳。13年に芸能活動を開始し、14年にテレビ朝日「仮面ライダードライブ」で主演。昨年はTBS主演ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が話題に。

◇土居 志央梨（どい・しおり）1992年（平4）7月23日生まれ、福岡県出身の33歳。京都造形芸術大在学中にオーディションを受け、映画「彌勒」（13年）で女優デビュー。今年3月にはNHK連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」で主演する。