女優の志保（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。第1子男児を出産したと報告した。

志保は「志保、母になる」と書き始め「雲のないよく晴れた日に、約3800gのビッグバブボーイが爆誕しました いえーい」とつづった。

また「すぐ報告したい気持ちもあったけど、妊娠や出産はなにがあるかわからないし、無事終えて落ち着いてから報告したかったのもあって、このタイミングになりました」とし「『なにがあるかわからない』ってよく聞くし、私もそりゃそうだよねくらいに思ってたんだけど 分娩のために計画入院したその日の午後に突然高熱が出てずーーーっと下がらず、あれよあれよと話は進み翌日に緊急帝王切開 術後、先生や助産師さんが何回も見に来てくれたり、上体を起こすのも禁止されて、なんでーと思ってたら出血量が多かったみたいで、なかなか大変な状況だったらしい 分娩から3日後にはじめて抱っこできたよ」と波乱続きの出産だったと説明。

最後に「妊娠中は双子と間違われるくらいずっとお腹大きかったから腰は痛すぎたけど、ツワリも一回もないし嗜好や気持ちの変化とかもなく順調すぎるくらい順調だったのになあ まじで最後までなにがあるかわかんないなって、肌身で体験した数日だった！！！！！でも無事だからおーるおっけー これからまた徐々に更新増やしていけたらと思ってるよー！私共々、これからもよろしくおねがいします」と締めくくった。

志保は2005年にTBS系ドラマ「あいくるしい」で女優デビュー。2011年には「仮面ライダーフォーゼ」に野座間友子役でレギュラー出演。2019年11月23日に会社員の一般男性と結婚したことを報告していた。