後ろ盾の中国に加え、ロシアの支援も得て核戦力を増強し、米国との対話再開に持ち込む。

大国の思惑を利用して生き残りを図ろうとする北朝鮮の戦略が一層鮮明になったと言える。

北朝鮮で朝鮮労働党の党大会が５年ぶりに開催され、金正恩氏が最高指導者の党総書記に再任された。核を中枢とする戦争抑止力を向上させたことや、経済成長を実現したことなどが理由という。

金氏は党大会で、「核保有こそが帝国主義的な侵略の野望に終止符を打てる唯一の手段だ」と述べ、米国をけん制した。

その一方で、米国が北朝鮮を核保有国と認めて敵視政策を撤回すれば、「良好な関係を築けない理由はない」とも述べ、対話再開に前向きな姿勢を示した。

金氏は１期目のトランプ米大統領と３度にわたって会談している。４度目の会談を実現し、制裁の緩和や現体制の維持につなげようとしているのだろう。

北朝鮮はこの５年間で、米本土全域に届くとされる大陸間弾道弾（ＩＣＢＭ）や、核弾頭が搭載可能な極超音速ミサイルなどの開発を進めた。経済も新型コロナ禍当時の最悪の状況を脱した。

ウクライナを侵略しているロシアが北朝鮮に接近した影響が大きい。北朝鮮が派兵して侵略に加担する見返りに、経済・軍事支援を提供しているとされる。

また、中国は朝鮮半島の非核化を支持してきたが、米中対立や露朝接近を背景に、対北貿易を拡大し、関係修復に動いている。

だが、国連安全保障理事会の決議は、北朝鮮の核・ミサイル開発を禁じている。露中は常任理事国として決議に賛成したにもかかわらず、北朝鮮に手を貸すのはあまりに無責任だ。

一方、トランプ氏は２期目に入って以降も金氏との会談に関心を示し、北朝鮮について「核保有国」だと言及したこともある。

トランプ氏が北朝鮮の核保有を追認する事態となれば、北東アジアの安全保障環境は激変する。日本をはじめ周辺国に与える脅威は計り知れない。

日本は韓国とともに、トランプ氏に対し、北朝鮮に無条件で成果を与えることがないよう、粘り強く働きかけねばならない。

今回の党大会では、金氏の妹の与正氏が閣僚級の部長に昇格した。金氏は「ジュエ」氏とされる娘と軍事パレードを観覧した。金氏一族による統治を固定化するかのような動きは異様に映る。