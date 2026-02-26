経済成長と財政健全化を両立させる重要性が一段と高まっている。

高市政権は、新たな財政目標について、市場からの信認を得られる内容にしなければならない。

高市首相は、「責任ある積極財政」を進めていくにあたり、現行の財政目標を見直す方針だ。

歴代政権は２００２年以降、国と地方の基礎的財政収支（ＰＢ）を黒字化する目標を掲げてきた。ＰＢは、借金に頼らずに政策に使う経費をどれだけ税収などで賄えているかを示す指標だ。

首相は、これまでの単年度の黒字化目標を取り下げた上で、数年単位でバランスを確認する方式に見直すという。

「政府債務残高の対ＧＤＰ（国内総生産）比」を今後、安定的に引き下げていくことを重視する方向に切り替える。今夏をめどに具体的な指標を明確化する。

債務残高の対ＧＤＰ比は、必ずしもＰＢを黒字化しなくても、分母にあたるＧＤＰを伸ばせば下げられる。経済成長を重視して、中期的に財政再建を図りたいという考え方があるのだろう。

だが、国の借金はすでに１３００兆円を超えている。債務残高はＧＤＰの２倍の水準にあり、主要国の中で突出して悪い。成長頼みで財政規律が緩めば、市場の信認が揺らぐことは避けられない。

ＰＢの黒字化目標は、毎年度予算において歳出が野放図に膨らむのを防ぐため、重視されてきたものだ。目標を数年単位に変更したからといって、黒字化への努力を軽減できることにはならない。

高市政権は、経済成長により、物価や賃金、金利が上がるという「強い経済」を目指している。

金利のある世界では、国債の利払い費も増えることになるため、国債の新規発行を抑えることが重要になる。ゼロ金利時代に発行した国債は、高い金利のものに置き換わっていくからだ。

財務省の試算によると、２９年度に長期金利が３・６％に上昇すると想定した場合、利払い費は２５年度の２倍の２１・６兆円に増えることになり、財政運営への圧迫が避けられなくなる。

新たな目標が市場で財政規律の後退と受け止められれば、長期金利が上昇し、財政再建はさらに難しくなるだろう。過度な円安にもつながり、物価高が国民を苦しめる。国力の低下も懸念される。

市場の信認を得るには、債務残高対ＧＤＰ比を下げる道筋を明確に示す必要がある。具体的な水準や年限の議論を深めるべきだ。