◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日 バンテリンD）

「9番・捕手」で先発した坂本が攻守で奮闘した。伊藤、隅田、北山を6回までリード。要所を締めて3失点で耐え、扇の要としての存在感を示した。

猛虎が誇る「頭脳」は、日の丸を背負っても明晰（めいせき）なままだった。シーズンでの対戦すら限られてきたパ・リーグの3投手。それぞれ持ち味が違う面々とも密にコミュニケーションを取り、自慢のインサイドワークで中日打線に的を絞らせなかった。

「（同点打は）いいところに飛んだ。それぞれの求められる役割があると思いますし、どんな形でも、ちょっとでも貢献したい」

打撃でも魅せた。2―3の5回。無死一、二塁から源田がバントで走者を進められず空振り三振に倒れた直後、フルカウントからのランエンドヒットで技ありの右前同点打を放った。井端監督も「よく（カウント）3―2まで持っていった」と称賛した価値ある粘りで後続の快音も誘発。小園が中前適時打、周東が左前打、牧が押し出し四球、山本が左翼線2点打を放って一挙5点を呼んだ。6回2死二塁でも遊撃左にしぶとくゴロを転がし、全力疾走で内野安打をゲット。好リード＆マルチ安打で、名古屋での2連戦を万全の形で終えた。

「今回に関しては勝てばいい。どんなことをしてでも、相手より1点上回って、という勝負の仕方になる。“詰めた野球”を最初からやっていかないと」

今回の侍ジャパン合流に際し、熱い決意を語っていた。あす2日から、京セラドームでオリックスと阪神を相手に最後の強化試合。故郷に錦を飾り、6日台湾戦から始まる本戦では、どんなことをしてでも世界一を奪う。