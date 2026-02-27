【ニューヨーク＝木瀬武】イラン情勢の緊迫化を受け、週明けの市場では、中東地域からの原油の供給が滞るリスクが意識されそうだ。

ニューヨーク原油先物市場では、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の価格が、年明け以降の２か月間で約１７％上昇しており、価格上昇圧力が一段と強まる可能性がある。

米軍などがイランを攻撃する前の２月２７日、ＷＴＩの４月渡し価格は一時、２０２５年８月以来の高値となる１バレル＝６７・８３ドルをつけた。ペルシャ湾岸の産油国から原油を運ぶ際、海上交通の要衝であるホルムズ海峡を安全に通過できなくなれば原油供給が世界的に混乱する。２５年６月に米軍がイランの核施設を攻撃した際、原油価格は７８ドル台まで急騰した。

日本は、輸入する原油の９割をサウジアラビアやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、クウェートなどの中東地域の産油国に頼っており、イラン情勢の緊迫化の影響は避けられない。ガソリンなどの石油製品の価格上昇につながりそうだ。

ただ、原油の輸送が停滞しても、石油製品の不足によって経済活動や国民生活に直ちに大きな影響が出る可能性は低い。供給途絶に備え、国や民間企業などは国内で石油の備蓄を行っており、経済産業省が２月に発表した「石油備蓄の現況」によると、２５年１２月末時点の備蓄量は計２５４日分（約８か月分）となっている。