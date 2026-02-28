人の生活圏へのクマの出没が冬眠時期を迎えても続いている。

今年に入っても人身被害や建物に侵入する事案が発生。昨年１１、１２月の出没件数は、過去最多だった２０２３年の２〜３倍に上った。専門家は人里に食べ物があることを学習したクマが冬眠せず居座っている可能性があるとみており、自治体などが警戒を強めている。（児玉森生）

岩手県花巻市で先月１３日、体長１・２メートルのクマが住宅敷地内の農機具小屋に入り込んだ。花火で追い払おうとした猟友会の７０歳代の男性が、飛び出してきたクマに襲われ顔などを負傷した。クマは駆除されたが、市の担当者は「この時期に人里で人身被害が起きたことはほとんどなかった」と驚く。

クマは通常、山に食料がなくなる１１月頃から冬眠に入る。主食のドングリ類が不作の年は、体力を温存するため早めに冬眠し、春先まで目覚めることは少ないとされる。

ところが東北地方を中心にドングリ類が不作だった昨年は、冬眠時期を迎えてもクマの出没が相次いだ。１１月は全国で１万２４５件と過去最多だった２３年（３７００件）の約３倍に上り、１２月も１７２１件で２３年（８０５件）の２倍を超えた。環境省によると昨年１２月〜今年２月に新潟、岩手、山形など８県では、市町村の判断で市街地での発砲を認める「緊急銃猟」が計１５件行われた。

昨年１２月に新潟県十日町市で柿の木の上にいたクマを麻酔銃で捕獲した県猟友会の池田富夫会長（７６）は「近づいても食べ続け、人に慣れきっている様子だった」と振り返る。県内では雪が積もる中でも出没が続き、１月に妙高市の住宅近くに現れたクマの周囲には、食べかけの柿が落ちていたという。

福島県喜多方市では昨年１２月と今年２月、子グマが住宅に入り込んだ。普段は親子で行動するため、市の担当者は「親とはぐれて冬眠の仕方が分からなくなったのでは」と推測する。

クマの生態に詳しい岩手大の山内貴義准教授は「ゴミや庭の果樹を適切に処理しないと、冬でもクマが現れる恐れがある」と指摘。３月は平年より暖かい見込みで「冬眠したクマも目覚めが早まる懸念がある。山にはまだ食べ物がなく、クマが人里に直行する可能性もある」と警鐘を鳴らす。

国が従来の指針転換「広域での個体群の管理を強く推奨」

クマの相次ぐ出没を受け、環境省は都道府県がクマの管理計画を策定する際の参考となる指針の改定案をまとめた。クマの生息域が県境をまたぐことから、広域での個体群の管理を強く推奨。生息数の多い（６００頭以上）個体群は捕獲の制限をなくすなど、保護の色合いが強い、従来の指針から転換する内容となっている。

クマと人のすみ分けも見直し、農林水産業が盛んな地域や市街地などは、出没したクマを原則排除するエリアに規定。河川敷など市街地への経路になりうる場所は「管理強化エリア」として、捕獲や駆除を積極的に行うとしている。