【ドバイ＝吉形祐司、エルサレム＝福島利之】米国とイスラエルによる軍事攻撃を受けたイランの首都テヘランは２月２８日、爆撃音が鳴り響き、市内は混乱に包まれた。

「ものすごいジェット音だ。聞こえるか」

イスラエルによる攻撃が始まる直前の２８日午前９時４０分（現地時間）頃、テヘランの本紙スタッフから、通信アプリに突然、メッセージが入った。３度の爆発音が起きたのはその直後だった。

「テヘランの爆発音は続いている！」

スタッフとの通信は途絶えた。世界のネットの接続状況を監視する団体「ネットブロックス」（本部・英国）は、イランのネットがほぼ全面的に遮断されたと発表した。

国家の外交・安全保障政策を決定する最高安全保障委員会は、全国の学校の休校を発表した。緊急事態のため、政府機能・サービスも「半減」させるという。銀行のサービスは継続させ国民に平静を呼びかけつつも、ショッピングセンターなどへの外出は避けるよう勧告を出した。

攻撃や防空システムによる爆発音が響いても、イランには警報サイレンなどはない。爆発音が聞こえても、市民には何が起きているのか分からないのが実情だ。

当初の攻撃は、テヘラン中心部のテヘラン大学近くや、最高指導者アリ・ハメネイ師が執務する最高指導者事務所近くとみられる。国営テレビは、建物から煙が立ち上る様子や、攻撃で出来た大きな「穴」を放映し続けている。

ロイター通信によると、テヘラン市民は市街地からの脱出を開始し、道路は渋滞している。昨年６月のイスラエルによる攻撃時にも見られた光景だ。ガソリンスタンドには車列ができているという。

攻撃はテヘランだけでなく広域にわたって行われている模様だ。ファルス通信など地元メディアは各地の被害状況や民間人の死亡を報じ始めた。

◇

イランからの弾道ミサイルが飛来したイスラエル・西エルサレムの中心街では２８日午前１０時半頃と午前１１時頃、空襲を知らせる警報サイレンが断続的に鳴り響いた。

警報が鳴りやんだ後も、雷が落ちたかのような爆発音が何度も聞こえた。イスラエル軍の迎撃ミサイルがイランの弾道ミサイルを撃ち落とした音とみられる。

中心部の商業施設の地下５階にある防空施設には、数十人が駆け込んだ。住民たちは「イスラエル軍がミサイルを撃ち落としてくれるから大丈夫だ」と励まし合い、地下の階段を駆けおりていた。近くに住む男性（６２）は「イランからの攻撃は予想されていたが、ミサイルは怖い。戦争を終えて、平穏な生活が戻れば」と話した。

イスラエル・カッツ国防相は２８日午前８時、報復攻撃に備えて非常事態を宣言した。軍は国民に対し、防空施設にとどまるよう求め、集会を開くことなどを禁止した。