◇明治安田J1百年構想リーグ第4節 横浜M 3ー2 東京V（2026年2月28日 日産ス）

明治安田J1百年構想リーグは5試合が行われ、東は横浜F・マリノスが東京Vとの伝統の一戦を3―2で制し、待望の今季初白星を挙げた。初先発のFWオナイウ情滋（じょうじ、25）が全3得点に絡む活躍。起用が定まらない左ウイングの定位置奪取に猛アピールした。鹿島は浦和に3―2と大逆転勝ちし、首位に浮上。西は長崎がC大阪に1―0で勝利して2勝目。G大阪は清水とのPK戦を制した。

オナイウが“猫の目ポジション”で大暴れし、今季初白星を呼び込んだ。開幕から全4試合で左ウイングの先発が入れ替わる中、ようやく巡ってきたチャンス。「クロスの精度は昔からずっと練習してきて、右でも左でも自信があった。（連敗中に）チームの流れを変えるのはアタッカーだと思っていた」。前半追加タイムに、左サイドから狙いを定めて右足を振り抜くと、絶妙にコントロールされた浮き球をDF井上が折り返し、FW谷村の先制弾へつながった。

スピードを生かした突破力が最大の武器で、後半2分には左サイドで縦に約50メートルを駆け抜けた。最後は折り返しクロスが左CK獲得につながり、MF遠野の追加点をお膳立て。その2分後には相手と競り合いながらMF山根のミドル弾をアシストするなど攻撃陣を活性化させた。

浦和に復帰した元日本代表FWで兄・阿道にも負けない爆発力で、過去には年代別日本代表に選出された経験を持つ。日本協会関係者によると、6月にW杯開幕を控える日本代表の森保監督も注目している存在だという。開幕前の宮崎合宿以降、練習中には本職ではないサイドバックに配置されることもあった。それでも腐らず、全体練習終了後に追加メニューで黙々と汗を流し、出番に備えてきた。

「苦しく、悔しい思いをしてきたので、とにかく思い切ってやることを意識した。まだまだ課題があるので次につなげたい」。チームの逆襲とともに、自らの地位も確立させる。

◇オナイウ 情滋（おないう・じょうじ）2000年（平12）11月11日生まれ、埼玉県出身の25歳。正智深谷高から新潟医療福祉大に進学し、22年にJ2仙台の特別指定選手としてリーグ戦初出場。23年に仙台に正式加入し、昨夏に横浜Mへ完全移籍。22年には大学生で編成されたU―23日本代表に選出。大事にしている言葉は「人事を尽くして天命を待つ」。父はナイジェリア人、母は日本人。1メートル68、67キロ。利き足は右。