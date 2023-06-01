¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥í¥·¥¢¤¬2030Ç¯¸ÞÎØ¤ÇàºÇ¶¯ÉÛ¿Øá¡Ö¥È¥ë¥½¥ï¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¡¢¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤¬¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¡×¡á¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÂç¹ñ¥í¥·¥¢¤Ç¡¢£²£°£³£°Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¸ÞÎØ¤ËàºÇ¶¯ÉÛ¿Øá¤ÇÎ×¤à²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¥í¥·¥¢Àª¤Ï¹ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤òµö¤µ¤ì¤º¡¢¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡Ê£Á£É£Î¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤Ï½÷»Ò¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¡¢ÃË»Ò¤Î¥Ô¥ç¡¼¥È¥ë¡¦¥°¥á¥Ë¥¯¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ò£É£Á¥Î¥Ü¥¹¥Á¡×¤Ï¡Ö¥¸¥å¥í¥ï»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥ë¥½¥ï¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¡¢¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤¬£²£°£³£°Ç¯¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥í¥·¥¢²¼±¡µÄ°÷¤Î¥¹¥Ù¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥¸¥å¥í¥ï»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥¤¥°¥Ê¥È¥ï¡Ê¥È¥ë¥½¥ï¡Ë¡¢¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡¢¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿¸ÞÎØ¤Ç´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÀ³ÊÅª»ñ¼Á¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¸¥å¥í¥ï»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥ë¥½¥ï¤È¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤â¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ê¤éµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢½Ð¾ìÇ¯Îð¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ï¥ê¥¨¥ï¤âÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤¹¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÁ´¤¯ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡¢º£¤ÎÀ¤Âå¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê²óÉüÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢Âç¹ñ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£