¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûà¶õÃæÀïá¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜÅö¤Î¶¯¤µ¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡ÖËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤Ç¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£²·î£²£¸Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£·¡½£³¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¡£ËÒ½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇºÙ¤«¤¤¶î¤±°ú¤¤â¸ù¤òÁÕ¤·¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÈÖ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÄê¤Ç¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£µ²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶Âç¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯º´¡¹ÌÚ¤ÎÊá¼êÁ°¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤ÇËÒ¸¶¤¬ÆóÎÝ¥¢¥¦¥ÈÈ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥»¡¼¥Õ¡ÊÌîÁª¡Ë¤ËÊ¤¤ë¡££×£Â£Ã»ÅÍÍ¤ÎÂç¤¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤ÈËÒ¸¶Âç¤Î½ÓÂ¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÅ¾¤·¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¸»ÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬£²µåÂ³¤±¤Æ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò´º¹Ô¡£»°¿¶¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î»°±º¤òÂç¤¤¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢Â³¤¯ºäËÜ¡Êºå¿À¡Ë¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é±¦Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹¡£¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÒ¸¶¤¬³Ú¡¹¤ÈÀ¸´Ô¤·¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤Ê¤ª¤â°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ë¶¯¤¤¾®±à¡Ê¹Åç¡Ë¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¸»ÅÄ¤Ø¤Î¥Ð¥ó¥È¥µ¥¤¥ó¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ÎÂÇ¼Ô¤â°ìÅÙ¤ÏËÜÈÖÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£À®¸ù¡¢¼ºÇÔ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¸»ÅÄÁª¼ê¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇËÜÈÖ¤â´Ö¹ç¤¤¤È¤«¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡££±ÅÀ¤ò¤á¤°¤ë¶ÉÌÌ¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Æü¤«¤é¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à£²Ï¢Àï¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤é¤¬ÀïÎó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¹ë²÷¤Ê¶õÃæÀï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯¤ß¤Ï£µËÜ¤Î½¸ÃæÂÇ¤Ç°ìµó£µÅÀ¤ò¾å¤²¤¿¤³¤ÎÆü¤Î£µ²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤³¤½Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£