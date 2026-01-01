°æ²¬°ìæÆ¤¬°æ¾å¾°Ìï¤ËÄ©Àï¡©¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬¶ÄÅ·Í½ÁÛ¡ÖÂó¿¿¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«¤â¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡¢Èª»³Î´Â§»á¤Ë¤è¤ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬À¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤È£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎàÃíÌÜ¥«¡¼¥Éá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÎÏ¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¼Â¸½¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂó¿¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬£¶¡½£´¡Ê¤ÇÍ¥°Ì¡Ë¤«¤Ê¡×¤ÈÍ½Â¬¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¡Ê°æ²¬¤Ï¡ËÂó¿¿Áª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢°æ¾å¡Ê¾°Ìï¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é£¶³¬µéÌÜ¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÏÃ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶Ã¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤«¤µ¤ºÈª»³»á¤¬¡Ö¡Ê°æ²¬¤Ï¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥à¤«¤é¾å¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¤Þ¤·¤Æ¡ÊÇÛ¿®¤¬±½¤µ¤ì¤ë¡Ë¥ì¥ß¥Î¤Ç½Ð¤Æ¡¢°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÁ°ºÂ¤Ç¤¹¤ë¡£¥»¥ß¤Ç¡£¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤í¡×¤È½Å¤Í¤Æ¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÃÝ¸¶»á¤¬¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡£Äï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤¦¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£