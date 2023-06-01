¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÏÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡× MLBÀª²Ã¤ï¤ë³°ÌîÁè¤¤à²¼¹î¾åá¤Ê¤ë¤«
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡áºå¿À¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Î£²²ó¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿º£½Õ£´»î¹ç¤Î¼ÂÀï¤Ç¡¢¹ç·×£±£³ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨£³³ä£¸ÎÒ¡Ë£µÂÇÅÀ¤È¡¢½çÄ´¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤¿¡×¤È¸×¤Î¥ä¥ó¥Á¥ã¾®ÁÎ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡££×£Â£ÃËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¼ÂÀï¤Ï»Ä¤ê£²»î¹ç¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤òÉñÂæ¤Ë£²Æü¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢£³Æü¤Ë¤Ïºå¿À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢Åö³º¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï´û¤ËÂåÉ½¹çÎ®¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎëÌÚ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢µÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¤ÎÍÎÏ¥á¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£¿¹²¼¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ëÂÇÀÊ¤Ïº£¸å¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶áÆ£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤é¤â¹µ¤¨¤ë»ø³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¿¹²¼¤¬¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¤¬¡¢Âç¤¤ÊÉñÂæ¡¢½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤³¤½¡Ö²Ð»ö¾ì¤ÎÇÏ¼¯ÎÏ¡×¤ò²¿ÅÙ¤âÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿£²£µºÐ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£ËÜ¿Í¤â¼«¿È¤È¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÏÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÃË¤«¤é¤Ï¾ï¤Ëà¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤á¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¾ï¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£