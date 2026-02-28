【パリゴ】2026春の新作で着こなしを更新！ アウターから小物まで、注目アイテム5選

そろそろ春服を新調したくなる季節、まずチェックしたいのは国内外のおしゃれなブランドが一堂に会する広島発の人気セレクトショップ【PARIGOT（パリゴ）】。人気ブランドとの別注アイテムやオリジナルラインまで、注目の春の新作アイテムをご紹介します。

春アウターのおすすめは……【VACHEMENT（ヴァシュモン）】のスタンドカラージャケット

PARIGOT別注 RECYCLED SHELL TAFFETA STAND COLLAR JACKET \71,500（税込）

まず気になる春アウターは、【VACHEMENT（ヴァシュモン）】に別注したスタンドカラージャケット。ブランドのアイコンでもあるドルマン変形シルエットをベースにした立体的なブルゾンは、肩や身幅にゆとりを持たせつつ、落ち感のあるフォルムが特徴です。高めのスタンドカラーは立てても折っても楽しめ、裾のドローコードでシルエット調整も可能。羽織るだけで自然とこなれた印象に仕上がります。程よいハリのある高密度なシェルタフタ素材は軽やかで風を通しにくく、季節の変わり目に活躍する1着です。

羽織りでも1枚でも着られる【CFCL（シーエフシーエル）】のクロップドカーディガン

PARIGOT別注 LATTICE CROPPED CARDIGAN \52,800（税込）

人気ブランド【CFCL（シーエフシーエル）】に別注したカーディガンは、ワッフル編みの立体的なテクスチャと、ほんのり透け感のある表情が魅力。ゆったりとした身頃とボリュームのあるパフスリーブで、フェミニンさとリラックス感を兼ね備えた1着。袖口はタイトなリブ仕様で引き締めつつ、クロップド丈でバランスの良いシルエットに。軽やかなタッチの再生ポリエステル素材を使用し、シーズンレスで快適に着られます。

アップデートしたい春の足元・おすすめは……【HENRI EN VARGO(ヘンリエンヴァーゴ)】のフラットシューズ

PARIGOT別注 Mathilde \31,900（税込）

【HENRI EN VARGO（ヘンリエンヴァーゴ）】の人気モデル「MATHILDE」を、パリゴ別注でアップデート。アッパーには素足で履いても快適な上質レザーを使用し、繊細なパンチングレザーで足元に軽やかさと洗練された印象に仕上げました。カラーはモード感もありながら、コーディネートを格上げするシルバーに。やや丸みのあるスクエアトゥで今の気分を取り入れつつ、全体はすっきりとした品のある佇まい。甲ベルトの内側はゴム仕様で、ベルトを外さず着脱できるのもうれしいポイントです。

オリジナルラインにも注目！夏まで頼れる、高機能素材のタックブラウス

【PARIGOT（パリゴ）】 レイヤードタックブラウス \22,000（税込）

UVカットと接触冷感機能を兼ね備えた機能性ファブリックを使用し、暑い季節にも快適に着用できるブラウス。フロントに寄せた立体感のあるタックと、ボリュームのある袖のデザインで、柔らかくエレガントな印象に。涼やかなチュールをレイヤードすることで、シンプルなボトムスを合わせてもスタイリッシュにまとめてくれます。

レイヤードアレンジが楽しい、キャミソールベスト

【PARIGOT（パリゴ）】 ボタンキャミソール \25,300（税込）

後ろ姿も抜かりなく、印象的！【PARIGOT（パリゴ）】 ボタンキャミソール \25,300（税込）

フロントボタンが印象的なキャミベストは、肩ひもの長さを2段階で調節できる仕様で、合わせるインナー次第で着こなしの幅も広がる1着です。着丈もやや短めなので、ボトムスを選ばず楽しめます。アイボリーは配色のボタンを効かせ、さりげないアクセントに。程よく辛口なデザインが、いつものスタイリングに新鮮さを与えてくれます。

今シーズンのムードを無理なく取り入れられる、デザイン性と実用性を兼ね備えた春の新作アイテムたち。気分も装いもアップデートしてくれる1着、ぜひワードローブに加えてみてくださいね。

Senior Writer：Kyoko Dehara