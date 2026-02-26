【GU × UNDERCOVER】待ってましたーーッ！ 大人女性が狙いたい「注目アイテム」

新作が発表されるたびに話題を集める【GU（ジーユー）× UNDERCOVER（アンダーカバー）】。今季、テーマに“Silent / Noise”を掲げ、待望のコレクションがお目見えしました！ エッジィなエッセンスを効かせながらも、日常にすっとなじむ落ち着きのあるバランス感が魅力。ベーシックを土台にしながら今の空気をまとわせたデザインは、大人女性のコーデにも心地よくフィットします。注目度が高いので、ぜひ早めにチェックして。

羽織るだけでサマになる軽やかテーラード

【GU】「テーラードジャケット UNDERCOVER」\5,990（税込）

カジュアルさもきちんと感も備わったこのジャケットを羽織るだけで、オシャレ度をぐっと引き上げてくれそう。軽やかな1枚仕立てで、端正さと抜け感をバランスよく両立。ポリエステル × コットンの混紡素材に製品洗いをかけ、やわらかな表情をプラスしています。公式サイトによると「縫い代を表に出したインサイドアウトデザインが本コレクションの象徴」とのことで、さりげないこなれ感も漂う仕上がりに。フロントはクラシカルな3つボタン仕様。さらにフラワーホールにボタンを留めれば、襟元のニュアンスチェンジも可能です。