◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３−７日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇への吉兆となる１６０メートル弾を含む圧巻のフリー打撃でまたも度肝を抜いた。「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」の中日戦（バンテリンＤ）前の練習では、異例の２日連続の“公開フリー打撃”が実現し、２５スイング中９発。約１００メートルの大遠投など大忙しの二刀流調整で、メジャー組が出場解禁となる２日のオリックスとの強化試合（京セラＤ）に向け、戦闘態勢を万全に整えた。

大谷の異次元の打球が右翼５階席に飛び込むと、地鳴りのような歓声が響き渡った。吉田、鈴木と同組で回ったフリー打撃。１６スイング目に、推定飛距離１６０メートルの驚弾が飛び出した。最後は３連発で締め、２５スイング中サク越えは９発。４万人近い観客が熱狂した。ファンや、正座して見守る侍ナインもいる前で、視線を独り占めした。

まるで３年前の再現ＶＴＲのような光景は、吉兆となりそうだ。２３年ＷＢＣの直前。同じ中日との壮行試合前に、同じバンテリンＤで５階席へ１６０メートル弾をぶっ放し、その勢いのままに世界一へと駆け上がった。シーズン中はフォームのチェックなどに集中するため、基本的には室内で打撃練習をするのがルーチン。前日は２８スイング中１１発で“最長不倒”は４階席への約１４０メートルだった。２日連続の“公開フリー打撃”となると、前回ＷＢＣの準決勝、決勝の際に、米国で実施したのが最後で、異例中の超異例だ。サービス精神が、フルスイングに表れた。

チームを背負う覚悟がにじむ。この日は、１０００人近くのファンが待ち受ける中、チームバスで到着すると、キャップのつばを後ろ向きにかぶり、さっそうと“一番乗り”で球場入り。開場前、中日の練習中ながらグラウンドにもいち早く現れ、ファウルゾーンでキャッチボールを開始。徐々に距離を伸ばすと、左翼フェンス付近まで下がり、約１００メートルの大遠投で調整した。これもまた異例。約１０分間、感触を確かめると、足早にバックヤードへと下がり、ブルペンで１７球の投球練習をこなし、近日中に予定するライブＢＰに備えた。フリー打撃の前には走塁練習も行い、一人、慌ただしさは際立った。

今大会のＷＢＣは「指名打者」登録で、打者に専念する。だが、ドジャースでは今季、投手として本格復帰するだけに、双方の調整継続は必須。ブルペン投球後には室内で打ち込む時間も取った。二刀流男は率先して動いてチームをもり立て、結束を高めている。

メジャー組が出場解禁となるのは２日のオリックスとの強化試合以降。ドジャース・山本由伸やホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真らが合流し、ついに全３０人の侍がそろう。「（打者専念は）決まっていることではあるので、そこに全力を尽くしたい」と語っていた大谷。中日戦の５回途中には「お疲れさまでしたー！」と鈴木、菅野らと球場を後にした。８日の１次Ｒオーストラリア戦は天覧試合になることも決まった。頼もしいリーダーのもと、ヒリヒリする３月を戦い抜く準備が整った。（竹内 夏紀）