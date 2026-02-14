◆練習試合 巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２８日、韓国サムスンとの練習試合（那覇）で３回パーフェクトと快投した。４番手で登板し、直球はプロ入り後最速の１５０キロを計測して４奪三振と圧巻の投球。阿部監督は「マウンドでの立ち姿がいい」と絶賛した。紅白戦を含む今キャンプの実戦は計４試合、８回無失点で開幕ローテ入りにまた一歩前進した。即戦力左腕の修正力の高さを担当の北村優衣記者が「見た」。きょう１日に那覇キャンプは打ち上げとなる。

声を上げながら投じた渾（こん）身の１球は、バットにかすらせもしなかった。８回２死走者なし。プロ入り後最速となる１５０キロで最後の打者を空振り三振に仕留めた竹丸が、ゆっくりとマウンドを降りた。圧巻の３回完全。「真っすぐもよかったし、変化球も狙ったところにだいたい行っていたのでよかった」。自己採点は過去最高の「９０点」。キャンプ最後の実戦を、最高の形で締めくくった。

ついに１５０キロをたたき出した。６回から４番手で登板し、１死で対戦した１番打者への３球目で初めて計測。７、８回にもそれぞれ計測し、この日投じた全４０球のうち４球でプロ最速をマークした。自身の最速は１５２キロだが、シーズン前の調整期間ということもあり、これまでは２２日の中日戦（北谷）で記録した１４９キロがＭＡＸだった。「前回１４９キロが出ていたので、もう少しで出そうだなというのはなんとなく感じていました」と、予感を的中させた。

１１日の紅白戦で１回２Ｋの実戦デビューを飾り、以降、対外試合３戦を重ね、計８イニング連続無失点の無双状態だ。７回１死では昨年韓国リーグで５０本塁打、リーグ新記録となる１５８打点で２冠の左の大砲・ディアズを１４９キロ直球で押し込み、中飛に打ち取った。阿部監督もその姿を絶賛。「マウンドでの立ち姿がいい。１回、ちょっと打たれるところが見てみたい」。８イニングをすべてネット裏から視察していた阪神・嶋田スコアラーも「投げるたびに良くなっているのがすごい」と、その成長ぶりに目を見張った。

優しい笑顔が格段に増えた。キャンプ初日は硬い表情を浮かべていたが、１か月で大きく変わった。先輩たちからは「たけちゃん」と愛称で親しまれ、２４歳の誕生日だった２６日には投手全員から拍手で祝われ目尻を下げた。表情がほぐれ、チームに溶け込むのと比例するように自身の状態もアップ。「１か月もいれば慣れますね」と環境への適応を投球につなげた。

まだまだ伸びしろたっぷりの左腕。「きれいにはじき返される直球もあった。ボールの質自体をもう少し上げていきたいと思います」。１か月の成長を存分に見せつけるマウンドだった。（北村 優衣）

◆村田真一Ｐｏｉｎｔ

竹丸は前回よりもさらに良くなってるな。直球にキレがあって、１５０キロも出した。右打者の内角を突く制球力もある。三振を取る術も知っている。３回を４０球という球数も理想よね。指で挟むように握るチェンジアップかな。あの抜けが素晴らしいよね。配球に奥行きも使えるから投球の幅も広がる。直球もまだスピードが出そうやし、あとはイニングを伸ばしてどんな投球を見せるか。足の速い良いランナーを背負った時に、どんなクイックを見せてくれるか。今回は走者を一人も出さなかったから見られんかったけど、その点も重要ポイントよ。（スポーツ報知評論家・村田 真一）