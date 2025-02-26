若手上方漫才師の頂点を決める「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が、きょう１日午後３時から読売テレビで生放送される。第４回（２０１５年）から１２年連続で審査員を務めるハイヒール・リンゴは、芸歴１０年目までの後輩漫才師たちに「人生を変えてください」と呼びかけた。（田中 昌宏）

銀シャリ、霜降り明星、ミルクボーイ、たくろうと、後のＭ―１グランプリ王者を輩出してきた「―新人賞決定戦」。この登竜門から羽ばたいた漫才師が、今のお笑い界をリードしている。１５年から携わるリンゴは時代の流れを感じている。

「今は漫才が競技になって、ぼんちさん（ザ・ぼんち）とか紳竜さん（島田紳助・松本竜介）とかがリードした時と違う形のブームになっている。やってる方は、すごい難しいと思う。私らが若い頃に出てても（決定戦に）残ってないと思いますよ」

１２年連続で務める審査員。現役漫才師として審査基準をどこに置いているのか。

「ツカミっていうのを、割と重要視します。限られた時間の中で、いかに自分たちのフィールドにお客さんを引き込むか。すごい大事です。審査基準で言うと、ネタ時間を超過しないことも大事。漫才はウケたらどうしても長くなってしまうから。大吉先生（博多華丸・大吉）がＭ―１で初めて審査員としてネタの尺についてお話しされてましたが、私もなるほどなと思って計るようにしてます」

女性漫才師の後輩として、天才ピアニストも芸歴１０年目のラストチャンスに挑む。

「『女芸人大祭り』っていうイベントを十何年かやってて、女性芸人に『どうやったら売れますか？』ってよく聞かれるんですけど『まずは辞めないこと』って答えてます。『辞めたら売れないよ』って。誰が売れるかなんて分からん。世の中の流れもあるし。女性芸人だけやないですけど、この大会であなたの人生を変えてください！」

人生を変えるのは、どのグループか―。

▼決定戦エントリー７組（ネタ出番順） タチマチ、生姜猫、ぎょうぶ、ぐろう、マーメイド、シカノシンプ、天才ピアニスト

▼漫才出演 フースーヤ

▼ＳＰ審査員 ハイヒール・リンゴ、お〜い！久馬（ザ・プラン９）、ハリウッドザコシショウ、岩尾望（フットボールアワー）、粗品（霜降り明星）