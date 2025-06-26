１９６８年日米野球で４勝した救援投手グレンジャー氏が８１歳で死去

１９７０年にナ・リーグ最多の３５セーブを挙げたウェイン・グレンジャー氏が２５日（日本時間３月２６日）、８１歳で死去した。米野球殿堂が発表した。

１９６８年カージナルスでリリーフ投手としてデビューした右腕のグレンジャー氏は３４試合に登板し４勝４セーブ、防御率２・２５をマークしてリーグ優勝に貢献。同年の日米野球でも来日し、チーム最多の６試合に登板し最多の４勝を挙げ、日本人選手を苦しめた。

翌年、レッズに移籍した同投手はクローザーとして９０試合に登板し試合を締めくくった完了が５５試合あり９勝２７セーブ。リリーフだけで１４４回２／３を投げた。１９７０年にはリーグ最多３５セーブを挙げて、後に「ビッグレッドマシン」の異名をとるレッズを９年ぶりのリーグ優勝に導いた。また、同年にはクロスリーフィールド最終戦で最後のマウンドに立った投手でもあった。

１９７２年以降は６チームを転々。１９７６年まですべてリリーフの４５１試合に登板し３５勝３５敗、１０８セーブだった。レッズはわずか３年間の在籍ながら活躍を評価して１９８２年にチームの殿堂入りに選出した。