お笑いタレント・劇団ひとり（49）が28日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。1980年代に一時代を築いたお笑い番組「オレたちひょうきん族」で、明石家さんまが扮した「ブラックデビル」が本当に嫌いだったと明かした。

ひとりは小学校2年から5年まで父の仕事の関係で米国アラスカ州アンカレッジで過ごしたが「当然ネットもないので、日本の情報は全然わからなかったんですけど、数カ月に1回、日本の友達が日本で流行っているテレビ番組をビデオに録って送ってくれるんです。その中にひょうきん族があった。本当にすり切れるくらいずっと見ていて」と振り返った。

中でも、ビートたけし演じる正義の味方タケちゃんマンと、さんま演じるブラックデビルのコントに夢中で「僕の中では、小学生だったっていうのもあって、タケちゃんマンってヒーローをパロディにしたコントじゃないですか。僕にとっては本当にヒーローだったんですよ。行けタケちゃんマン！って感じだったから、ブラックデビルが本当に嫌いで。イヤな奴だな〜と思って見ていました」と笑った。

さんまも笑いながら「タケちゃんマン… そうか、だからたけしさんに対して崇拝するようになって。それで映画まで作るって」と語った。ひとりはたけしに憧れ、2021年にネットフリックスで配信されたビートたけし原作小説の映画「浅草キッド」で監督・脚本を務めている。

またひとりは「ぜんぶつながっていますね」とし、「高校1年の時にたけしさんがやっていた『元気が出るテレビ!!』のお笑い甲子園がきっかけで、今の太田プロに入ったんです」」と説明した。