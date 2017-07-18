◇明治安田J1百年構想リーグ第4節 鹿島3ー2浦和（2026年2月28日 埼玉）

王者の強さが際立つ逆転劇だった。前半19分で0―2とされても、鹿島は動じない。直後に組んだ円陣で声が飛び交った。「自分たちが慌てる必要はない」「1点取れたらいける」。5万人超の観衆で埋まった敵地の雰囲気にのまれることなく、我慢強くパスをつないだ。

反転攻勢に転じたのは前半45分。FWレオ・セアラがPKを決めて息を吹き返すと、後半10分にFW鈴木が今季初得点。仕上げは後半45分の左CKで、MF柴崎のキックからFWチャヴリッチが決勝ヘッドを流し込んだ。2点差をひっくり返しての逆転勝ちは20年11月の横浜M戦以来。鈴木は「2―2で終わるのではなく、3点目を取りにいって勝ち切ったことが大きい」と胸を張った。

未完のままJ1を制した昨季から、鬼木体制2年目はビルドアップの練習が増加。指揮官が「選手が慌てることなく自分たちのサッカーをやり続けた」と成長を感じ取ったように、攻撃的なスタイルが構築されつつある。3連勝で今季初の首位浮上。早くも独走の予感が漂ってきた。