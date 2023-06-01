ヤーレンズ単独ライブ、チケット情報解禁
お笑いコンビ・ヤーレンズによる『ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」』が、8月4日の東京・なかのZERO大ホールで開幕する。チケット情報が、27日深夜解禁となった。
【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける
決定にあたって、出井は「昨年「致死量の漫才を浴びてもうたくさん」「尻が爆発するかと思った」「永遠に終わらないと思って怖くなった」など、ご好評の声を多数いただいたヤーレンズ全国ツアーが今年も開催決定です！前人未到、3年連続M-1決勝進出コンビの、誰も辿り着く事のなかった境地からの至高の漫才を是非！早めの告知ですので、今のうちからお尻を鍛えておいて下さい！」とコメント。
楢原は「へい！ショーウィンドウの中のトランペットを指を咥えて見てるそこの君！そんなにトランペットが欲しいならヤーレンズの単独ライブに来たらいいじゃない！トランペットはもらえるのかって？？もらえるわけないだろー！！！ハハっ！」と呼びかけている。
8/4・5(水)東京 なかのZERO大ホール
18:00開場 ／19:00時開演
8/23(日) 福岡 福岡国際会議場メインホール
1部：開場12:00／開演13:00
2部：開場16:00／開演17:00
9/5(土) 新潟 新潟テルサ多目的ホール
2部：開場16:00／開演17:00
9/23(祝水) 北海道 北ガス文化ホール大ホール
1部：開場12:00／開演13:00
2部：開場16:00／開演17:00
10/17(土) 宮城 多賀城市文化センター大ホール
2部：開場16:00／開演17:00
10/24(土) 大阪 池田市民文化会館アゼリアホール
1部：開場12:00／開演13:00
2部：開場16:00／開演17:00
チケット金額：前売り4500円 当日5000円
チケット販売サイト
https://tixplus.jp/feature/yarlens/tour2026/ticket-gsje8/
2月28日 27時から抽選販売受付開始
3月8日まで
【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける
決定にあたって、出井は「昨年「致死量の漫才を浴びてもうたくさん」「尻が爆発するかと思った」「永遠に終わらないと思って怖くなった」など、ご好評の声を多数いただいたヤーレンズ全国ツアーが今年も開催決定です！前人未到、3年連続M-1決勝進出コンビの、誰も辿り着く事のなかった境地からの至高の漫才を是非！早めの告知ですので、今のうちからお尻を鍛えておいて下さい！」とコメント。
8/4・5(水)東京 なかのZERO大ホール
18:00開場 ／19:00時開演
8/23(日) 福岡 福岡国際会議場メインホール
1部：開場12:00／開演13:00
2部：開場16:00／開演17:00
9/5(土) 新潟 新潟テルサ多目的ホール
2部：開場16:00／開演17:00
9/23(祝水) 北海道 北ガス文化ホール大ホール
1部：開場12:00／開演13:00
2部：開場16:00／開演17:00
10/17(土) 宮城 多賀城市文化センター大ホール
2部：開場16:00／開演17:00
10/24(土) 大阪 池田市民文化会館アゼリアホール
1部：開場12:00／開演13:00
2部：開場16:00／開演17:00
チケット金額：前売り4500円 当日5000円
チケット販売サイト
https://tixplus.jp/feature/yarlens/tour2026/ticket-gsje8/
2月28日 27時から抽選販売受付開始
3月8日まで