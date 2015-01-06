お笑いタレント・劇団ひとり（49）が28日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。子供時代は父の仕事の関係で米国アラスカ州アンカレッジに住んでいたが、思わぬことで近所でウワサになっていたと明かした。

アンカレッジの気候について「寒いですね」と言い、「だから冬はスキーで、夏は釣りですね」と、大きなサーモンを釣って、現地の人はすぐにその場でさばいていたと振り返った。

また、「当時ってまだ、日本食…寿司みたいなのみんな知らなくて、イクラを内臓だと思って全部捨てていた」という。そのため、「親にタッパー渡されて“あんたもらってきなさい”って、“そのイクラ下さい”って 捨てたやつ集めていたんです」と語った。すると、「近所で噂になって。日本人の少年が内臓集めてるって。“いや、食べる食べる”って言ったら余計に引かれたりして」と語った。

さらに、釣りに行った時に「凄い危ない覚えがあって」とし、「釣りをしていて、ポイントを変えようかなと思って川沿いを歩いていたら、パっと見たら本当に目の前に熊がいて、立っていたんです」と衝撃的な出会いが。「子供だから、死んだふりしようとしたけど、死んだふりは怖いんですよ。その場に居続けなきゃいけない。だから死んだように歩き続けようと思って…。そうしたら見逃していただいたんですよ。無事ですから」と明かしていた。