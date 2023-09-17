お笑いタレント・劇団ひとり（49）が28日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演し、今ハマっているのは「健康」とし、お笑いタレントの明石家さんま（70）が元気なことをボヤいた。

ひとりは、今ハマっているのは「健康」と明かし「憧れの人が高橋英樹さんで、高橋英樹さんって81歳なんですよ。何か会うともう凄いんですよ、エネルギーが。ケンカしても勝てないんじゃないかって」と語った。高橋は2月10日が誕生日のため、収録時は81歳と思われる。

また、「凄かったのが、ロケで霊能力者の方と高橋英樹さんと一緒にロケだったんですね。霊能力者の人は、手をかざすだけでその人の過去が分かったり、その人の間取りが分かったりするんですよ。その人が英樹さんの年齢聞いてビックリしたんですよ」と“規格外”の元気さに驚いたという。

そのため「僕はこんな人になりたい！ってタバコもやめましたし、お酒も。毎日ジョギングして、体に良いっていう物を取り入れて。サバ缶、ブロッコリースプラウト、くるみ、ブルーベルーとか、ありとあらゆるもの取り入れて、健康に気づかっているんです。老後、あれやりたい、これやりたい、世界回ってこれやりたいとかあるけど、体壊したら全部できないじゃないですか。だから頑張っている」と明かした。

だが、「そんな中、さんまさん凄い元気でらっしゃるじゃないですか。タバコもやるし、好きな物食べて、ほとんど寝ないじゃないですか。そういう人が元気でいられちゃうと、ちょっと困っちゃう。自分のやっていることが揺らいじゃう」と、70歳ながら元気なさんまにボヤいていた。