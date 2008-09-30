大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）で3場所連続優勝と綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）が28日、堺市西区の荒汐部屋で出稽古を行い、同じく出稽古の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）と5番取ったところで自ら稽古を切り上げた。格下が横綱の指名を断るのは異例。低姿勢な取り口、人柄とは対照的な“オレ流調整”を貫き、記録ずくめの綱獲りを引き寄せる。

安青錦が出稽古先で、異例の行動に打って出た。小結・若元春らと4番取った後、豊昇龍に三番稽古を求められた。優勝決定戦を含めて5戦全勝と得意とする相手に、やや苦戦しながら2勝3敗。最後の取組では小手投げで敗れ、土俵に転がされて泥だらけになった。

早々と肩で息をし始めて、息遣いが荒くなった安青錦。豊昇龍から稽古の再開を促され、土俵へ戻るようしこ名を呼ばれたが、応じなかった。格上に選択権がある稽古終了を格下が決める異例の事態。スタミナ不足も今後の課題に挙がったが、異例のスピードで番付を駆け上がるウクライナの新星は「稽古場と本場所で取る相撲は違う。稽古は全力を出し切れればそれでいい。勝ち負けも気にしない」と言い切った。

実際、初優勝して迎えた先場所前も、相撲を取る稽古は今回より1日遅い初日の1週間前だった。それでも周囲の不安をよそに、双葉山以来89年ぶりとなる新関脇、新大関の2場所連続優勝を達成。この日も「体は動いていた。まだ時間があるし、少しずつ調子を上げたい」とマイペースを強調した。

取り口同様、人柄も常に低姿勢。「しゃべることも仕事」との師匠・安治川親方（元関脇・安美錦）の教えを忠実に守っている。新大関から所要2場所で横綱昇進となれば双葉山、照国以来、史上3人目。初土俵から所要16場所は年6場所制以降では朝青龍の25場所を抜く史上最速（付け出しを除く）だ。あくまでも自己流で稽古を重ねて、3場所連続賜杯を掲げるつもりだ。