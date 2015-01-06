お笑いタレント・劇団ひとり（49）が28日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演し、同じ事務所に同じ日に入ったお笑いタレント・有吉弘行（51）が3カ月で“クビ”になった番組を明かした。

芸能界の恩人について聞かれたひとりはお笑いタレントの土田晃之の名を挙げた。

ひとりはビートたけしに憧れ、芸人になったという経緯もあるが、「たけしさんは憧れのひとなんで」と言い、土田について「同じ事務所の先輩で、若いころに本当に仕事を振ってくださったんですよ」と感謝した。

特に長野放送のローカル番組「YOU・遊・気分 土曜だ！ぴょん」で「どよぴょんくん」としてレギュラー出演をしたことで「相当、それで生活が助かったんで、もう足を向けて寝られません」と語った。

また、ひとりは「ちなみに僕は3年やらさせていただいて卒業って形になったんですけど、2代目の『どよぴょんくん』が有吉君でした」語った。だが「夕方の結構、あたたかい番組なんですね。そこで年寄りに凄く毒吐いて、3カ月でクビになりました。さすがですあの人、ブレないですね」と暴露し、笑いを誘っていた。