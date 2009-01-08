異色の“2世力士”が角界の門を叩いた。大相撲春場所の新弟子検査が28日、大阪市内で行われ、幕内格行司の木村秋治郎（55＝春日野部屋）を父に持つ中沢睦士（むさし、18＝木瀬部屋）が身長1メートル67、体重67キロ以上の体格基準を満たした。内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。

父も力士志望だったが、当時の新弟子検査の基準は身長が1メートル73以上、体重75キロ以上。身長が1メートル71と足りず、合格できなかったという。中沢は1メートル77、129キロでクリアし、「相撲部屋の雰囲気とかは昔から教えられていた。将来的には絶対に（力士に）なりたいと思っていた」。父の“夢”をかなえて、スタートラインに立つ。

父が行司の力士は、58年の映画「土俵物語」でも話題となった式守錦太夫の息子・房錦らがいる。「（父に）取組を裁いてもらうのが一つの親孝行なので、少しずつ頑張っていきたいと思う。幕内で活躍できるような力士になりたい」と意気込んだ。

◇中沢 睦士（なかざわ・むさし）2007年（平19）9月13日生まれ、東京都墨田区出身の18歳。父は幕内格行司の木村秋治郎。幼稚園年長から相撲を始める。小松竜道場で稽古に励み、埼玉栄高では3年時に関東大会100キロ以上級優勝、インターハイ団体3位。幕内・藤ノ川の後輩。目標とする力士は貴景勝、藤ノ川。得意は押し。1メートル77、129キロ。