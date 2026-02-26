田中碧は2月のプレミアリーグ出場ゼロ…ハーランド不在のマンチェスター・Cが4連勝で首位追走
[2.28 プレミアリーグ第28節 リーズ - マンチェスター・C]
マンチェスター・シティは28日、プレミアリーグ第28節のリーズ戦を1-0で制して首位・アーセナルとの勝ち点2差を維持した。リーズのMF田中碧はベンチ入りもリーグ戦5試合連続で出番なしに終わり、2月はFAカップ1試合のみの出場にとどまった。
マンチェスター・CはFWアーリング・ハーランドが軽傷で欠場。前半はリーズのチャンスシーンが目立った。開始4分、DFジェイデン・ボーグルのスルーパスでMFブレンデン・アーロンソンが右サイドを突破してピンポイントクロス。FWドミニク・カルバート・ルーウィンがペナルティエリア中央で完全にフリーとなったが、ダイレクトシュートは枠の左に外れた。
リーズは前半17分にも、DFパスカル・ストライクの浮き球からペナルティエリア左に入ったカルバート・ルーウィンがシュートを放ったが枠の右。以降もリーズが速攻を中心にゴールへ迫っていった。
一方のマンチェスター・Cは前半40分、DFマテウス・ヌネスのクロスをMFニコ・オライリーが頭で合わせるもGKカール・ダーロウに阻まれた。だが同45+2分、DFラヤン・アイト・ヌーリがインナーラップでMFラヤン・シェルキのパスを引き出してペナルティエリア左から折り返すと、ゴール前でFWアントワーヌ・セメニョが合わせて先制点。狙い通りの試合運びとはならなかった前半をリードして終えることに成功した。
後半はリーズに前半ほどの勢いはない展開。後半27分にはマンチェスター・Cの左CKからDFルベン・ディアスが触れたボールをDFマーク・グエヒが押し込みにいったが、GKのスーパーセーブで1点差のままとなった。
追いかけるリーズは後半43分、DFジャカ・ビヨルが右CKを高い打点で叩いたが枠には飛ばせない。そのままマンチェスター・Cが逃げ切り、リーズはプレミアリーグで4試合ぶりの黒星となった。試合後には理由は不明だが、リーズのダニエル・ファルケ監督が突如として審判団に激昂してレッドカードを受けた。
