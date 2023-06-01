[2.28 オランダ・エールディビジ第25節](ホッフェルトスタディオン)

※29:00開始

<出場メンバー>

[NECナイメヘン]

先発

GK 1 ゴンザロ・クレッタス

DF 2 ブラヤン・ペレラ

DF 4 アフメッジャン・カプラン

DF 24 デベロン・フォンビレ

MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ

MF 10 チャロン・チェリー

MF 11 バサル・オナル

MF 23 佐野航大

MF 25 サミ・ウィッサ

FW 9 Danilo

FW 18 小川航基

控え

GK 22 ヤスパー・シレッセン

DF 3 フィリップ・サンドレル

DF 5 トーマス・ウーワイアン

DF 15 イェトロ・ウィレムス

DF 17 ブラム・ナイティンク

MF 8 イサク・ハンセン・アーロン

MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン

MF 20 ノエ・ルブレトン

MF 71 ディルク・プロペル

FW 7 ビルヒル・ミシジャン

FW 30 ブライアン・リンセン

FW 34 ユセフ・エルカカティ

監督

Dick Schreuder

[シッタート]

先発

GK 1 L. Koopmans

DF 8 J. Dahlhaus

DF 12 イヴォ・ピント

DF 28 ジャスティン・ハブナー

DF 44 イヴァン マルケス

MF 18 ディミトリス・リムニオス

MF 20 エドゥアール・ミシュ

MF 23 P. Brittijn

MF 52 モハメド・イハッタレン

MF 70 L. Duijvestijn

FW 9 カイ・シーアハウス

控え

GK 25 N. Martens

GK 32 ニック・マルスマン

DF 4 S. Adewoye

DF 6 S. van Ottele

DF 21 N. Kasanwirjo

MF 5 ヤシン・ウキリ

MF 10 アレン ハリロヴィッチ

MF 22 サミュエル バスティアン

MF 77 L. Tunjić

FW 7 K. Peterson

FW 19 P. Gladon

監督

バイスダニー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります