NECvsシッタート スタメン発表
[2.28 オランダ・エールディビジ第25節](ホッフェルトスタディオン)
※29:00開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 4 アフメッジャン・カプラン
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
DF 17 ブラム・ナイティンク
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 30 ブライアン・リンセン
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
[シッタート]
先発
GK 1 L. Koopmans
DF 8 J. Dahlhaus
DF 12 イヴォ・ピント
DF 28 ジャスティン・ハブナー
DF 44 イヴァン マルケス
MF 18 ディミトリス・リムニオス
MF 20 エドゥアール・ミシュ
MF 23 P. Brittijn
MF 52 モハメド・イハッタレン
MF 70 L. Duijvestijn
FW 9 カイ・シーアハウス
控え
GK 25 N. Martens
GK 32 ニック・マルスマン
DF 4 S. Adewoye
DF 6 S. van Ottele
DF 21 N. Kasanwirjo
MF 5 ヤシン・ウキリ
MF 10 アレン ハリロヴィッチ
MF 22 サミュエル バスティアン
MF 77 L. Tunjić
FW 7 K. Peterson
FW 19 P. Gladon
監督
バイスダニー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります