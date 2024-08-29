元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が2月28日深夜に放送されたABCテレビ「まるどりぃ〜ココだけの話〜」（深夜1・00）に出演。所属事務所で「オーラが凄い」と感じた人物を明かした。

芸能人の「オーラ」について話題となり、出演者が中丸に対して「たくさんいろんな方に、お会いになってると思いますけど“この方オーラすごかった！”みたいな方っていらっしゃいますか？」と聞いた。

さらに「事務所の方とか、もうスターの集団じゃないですか。なんか、その中で一番オーラ凄かったの知りたい」と言われた中丸は「確かに。それで言うと、もうオーラ出まくりな人が多すぎて…」とオーラを放つ人ばかりだったと振り返った。

その中でも「最初のやっぱインパクトが強かったっていうのもあると思うんですけど、タッキー」と先輩の滝沢秀明（現株式会社TOBE代表取締役）が別格だったとした。この名前に出演者たちは「あぁーー」と納得の声をあげた。

中丸は「あれはもう…ひっくり返りましたね」と圧倒されたことを明かし「こんな美少年が、この世に存在するのかと思いましたね」と伝えた。また「そんなにミーハーじゃなかったと思ってたんですけど、さすがにもう、ずっと見たいと思いました」と思い返した。