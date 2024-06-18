J2新潟は1日に敵地で今治と対戦する。28日は宮崎市で最終調整し、2次キャンプを打ち上げた。開幕から続くアウェーでの4試合の最終戦で今季初の連勝が懸かった試合。MF島村拓弥（26）は、古巣を相手に最終ラインを突破してゴールに絡む。

1月9日から始まった宮崎県での約2カ月間に及ぶキャンプを打ち上げた。ホームの新潟に戻る前にやることはただ一つ。今治から勝ち点3を奪い、連勝を飾る。島村は「勝ち切ることが大事」と結果にこだわる強い決意を短い言葉に込めた。

前節の讃岐戦は3―0で勝利。今季初の複数得点で、時間帯も理想的だった。耐えながらも前半に先制し、後半の早い時間帯に追加点。「相手を勢いに乗らせず、自分たちが勢いに乗れる」。島村は勝利をぐっと引き寄せる追加点を特に重視し、ゴールを見据える。

パスもドリブルも一級品だが、今季はチームとして前線の選手に求められている「背後への抜け出し」を強く意識。3試合でわずか1失点の今治に対しても最終ラインを突破する効果的な手段として献身的な走りを繰り返し、ボールを持っていなくても相手守備を崩しにいく。

約2カ月間のキャンプを終えた船越優蔵監督は「充実した時間を過ごせて、その成果を今治戦で見せたい」と見据える。まだ今季ゴールのない島村も21、22年に所属した古巣を相手に結果を残したい思いは強い。「スタジアムは新しくなったけど、そこで成長した姿を見せる」。ゴールと連勝を手にして、胸を張って新潟に帰る。（西巻 賢介）