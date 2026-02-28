「ジーンズ」の穿き方、古いかも！【ユニクロ】そのまま真似したい「サマ見えコーデ」

ジーンズコーデをおしゃれにアップデートするなら、シルエット選びや合わせるアイテムとのバランスを意識してみて。今回は【ユニクロ】のジーンズを使った、40・50代がそのまま真似しやすい「サマ見えコーデ」をご紹介します。

シルエットのバランスが素敵なデニムonデニム

【ユニクロ】「ローライズワイドジーンズ」\4,990（税込）

ジーンズは、脚のラインを拾いにくいうえに脚長効果に期待できるワイドフレアシルエット。よりスタイルアップを狙うなら、デニムonデニムで統一感を出すのがおすすめです。ネイビーでまとめるなら、シャツのボタンの留め外しを工夫して抜け感を意識するのがシャレ見えのポイント。

きれいめジャケット合わせで一気に旬顔に

【ユニクロ】「バギージーンズ」\4,990（税込）

一見ラフなゆったりシルエットのジーンズは、コンパクトなトップスやジャケットと合わせることで洗練度アップ。インナーはシンプルなリブニットトップスで縦ラインを強調。バッグやシューズもきれいめなものを選ぶと、大人コーデになじみそうです。

