着こなしの鮮度を上げる。日常に光を宿す大人の最旬【イエロー小物】コレクション

この春、コーデの仕上げにプラスしたいのは、ハッピーな空気感を纏うイエローの小物。大容量の別注トートや、体に寄り添うラウンドショルダー、気品漂うペイズリースカーフなど、いつものスタイルに投入するだけで、都会的な華やぎとトレンド感を演出できます。

【ファーストハンド】通勤も買い物も。細部にこだわりを宿した大人の万能トート

「別注 エンブロイダリー トート M」\6,930【アメリカーナ】

【アメリカーナ】と組んで1から作り上げた【ファーストハンド】のトートバッグは、PCや書類が入る実用的な容量。水筒やペットボトル、折りたたみ傘がすっぽり収まるサイドポケットに、底マチが広いためお弁当や食料品を入れる買い物バッグとしても活躍します。

【KBF】見た目以上の収納力。体になじむラウンドフォルムのイージーバッグ

「ソフトイージーラウンドショルダーBAG」\7,700

丸みを帯びた柔らかなシルエットが特徴的な、デイリー使いに最適なショルダーバッグは驚きの収納力。コンパクトな見た目以上に荷物がたっぷり入ります。開口部はファスナーの開口部で荷物の出し入れがしやすく、防犯面でも安心。ショルダーストラップは長さの調整が可能です。

【ガリャルダガランテ】アクセサリー感覚でエレガンスを添えるペイズリースカーフ

「ペイズリードットスカーフ」\9,900

クラシックなペイズリー柄という定番のバンダナスタイルをベースに、女性らしいドットを組み合わせたスカーフ。優雅さとモダンさが共存するデザインで、一気にこなれ感をアップします。

【レイ ビームス】日常に愛らしさを添える、ポンポン付きボンネット帽

「PonPon ボンネット帽」\4,950※2026年3月下旬発売予定

ポンポンが大人の遊び心をくすぐる愛らしいボンネット帽。軽量で通気性にも優れているため、長時間の着用でも蒸れにくい肌触りのいい素材を使用し、ストレスフリーに被れます。

【スメリー】指先に宿るありそうで無い色。装いを完成させるマニキュア

「マニキュア」\1,100

ユニークなボトルへと生まれ変わったマニキュアは、中身も進化。爪の形にフィットしやすく、ムラになりにくい「平丸型」のハケを採用し、発色性とツヤ感、速乾性を追求した液質により、手軽に本格的なセルフネイルを楽しめます。

差し色ひとつで、毎日のコーディネートはもっと楽しく、軽やかに。自分を元気づけるお気に入りのイエロー小物を味方に春の街へ。

