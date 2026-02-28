「一目惚れ♡」「めちゃくちゃ着回してる」【しまむら】大人に似合う♡「デニムアイテム」

気温が揺らぎがちな春は、あらゆるコーデに合わせやすい羽織物があると便利。そこで注目したいのが、デニムのジャケットやシャツです。今回紹介する【しまむら】のアイテムは、さりげないダメージ加工やゆったりシルエットが今っぽく、羽織るだけでこなれた印象を目指せます。大人に似合う絶妙なデザインが揃っていて、デイリーコーデをさりげなくアップデートしてくれる予感。

ちょいダメージ感が羽織るだけでおしゃれに

【しまむら】「デニムダメージGジャン」\3,289（税込）

ざっくり羽織るだけでもこなれる、ダメージ加工の効いたGジャン。ゆったりめのサイズで合わせやすく、厚手トップスに合わせて即戦力に、薄手ブラウスに合わせて春コーデにと長く着回しができそうです。デザインは効いていながら奇抜すぎず、@aiii__13kさんも「めちゃくちゃ着回しして」いるのだとか。コートを脱ぐ頃のアウターとして、頼り甲斐のある1枚です。

絶妙な色落ち具合がおしゃれのポイント

【しまむら】「SRユッタリデニムシャツ」\2,189（税込）

自然な色落ちが魅力のデニムシャツ。@marino12131さんは「見つけて一目惚れしてしまった」のだとか。形はベーシックな襟付きデザインで、大人カジュアルにもきれいめにもアレンジしやすそう。今の時期はニットベストやタートルネックトップスを合わせても可愛く、ロングシーズン活躍してくれます。

