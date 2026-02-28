キタキタキタァーーーッ！！【セブン-イレブン】の「新作コラボスイーツ」が激アツ

ちょっぴり特別感のあるコンビニスイーツを食べたい時は、【セブン-イレブン】をチェックしてみて。有名なお菓子メーカーとのコラボレーションで誕生した、「新作コラボスイーツ」が激アツとのウワサをキャッチ。今回は、2026年2月3日より販売がスタートした、セブン-イレブンのチョコ系スイーツをご紹介します。無くなり次第終了のため、気になる人は早めにチェックしてみてください。

濃厚ガナッシュ入りの、激アツなスイーツ

スイーツブロガーの@sujiemonさんが、「濃厚な甘さのガナッシュの存在感が凄い」とコメントしているのが、「ガーナ ショコラ生どら焼」です。公式サイトによると、「ロッテ『ガーナ』とのコラボ商品」とのこと。@sujiemonさんの解説によると、「ガーナチョコの濃厚ガナッシュ」「しっかりと甘いチョコクリーム」「ココアの風味が冴えるどら焼き」という構成のよう。ひと口で、いろいろな味や食感を楽しむことができそうです。価格は、\248（税込）。和のどら焼と洋のチョコの組み合わせを、ぜひ体験してみてください。

高級感たっぷりな、つやつやカヌレ

いつものコンビニスイーツとは、ひと味違ったスイーツを試してみたい時にぴったりなのが、「ガーナ ショコラカヌレ」です。つやつやの表面に期待が高まる1品。@sujiemonさん曰く、「カリカリで香ばしい表面生地」「しっとりほろほろの濡れ生地」とのことで、外側と内側で異なる食感が楽しめそう。「カカオの香りとチョコの甘苦さが絶妙」と、味についてもレポート。チョコ好きなら、見逃せないかも。価格は\291（税込）です。

