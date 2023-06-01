2024年パリ五輪の陸上男子1万メートル代表

2024年パリ五輪の陸上男子1万メートル代表、葛西潤（旭化成）が28日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。純愛の末のゴールインに祝福が殺到している。

葛西は薬指に指輪をはめた左手の写真や、高校時代の2人とみられる写真などを投稿。「想いを寄せ続けて8年目 あの頃、隣の席だった彼女と家族になれました。 これまでもこれからもよろしくね」とつづった。

葛西は2000年10月生まれの25歳。関西創価高時代からの愛を実らせたとみられ、ファンからは祝福が殺到した。

「おおおおめでとううう素敵すぎる」

「おめでとうございます。高校時代から一途でいるってことが素晴らしいです。末永くお幸せに」

「葛西くんおめでとうございます！ 嬉しさと感動でいっぱいです」

「ホンマにホンマにキレイなお二人 ご結婚おめでとうございます」

「8年凄い 私も幸せな気分になりました」

「想いの伝わるステキな言葉 お幸せに！！！」

葛西は、「競技者として一層成長できるよう精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」と結んでいる。



（THE ANSWER編集部）