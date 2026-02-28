プチプラなのに高機能！【ワークマン】週7で頼りたい♡「優秀デイバッグ」

「オンオフ使えるバッグが欲しい」「出費は抑えたいけれど高機能なら嬉しい」そんな願いを叶えてくれそうなデイバッグが【ワークマン】に登場。お財布に優しい価格ながら、軽量や防水など優秀な機能性を備えています。シンプルであらゆるコーデに合わせやすく、手放せなくなるかも。

荷物が多い人に！ 軽量デイバッグ

【ワークマン】「撥水ライトデイバッグ」\3,500（税込）

約485gと軽量のデイバッグ。フロントにファスナーポケット、サイドにペットボトルが入るポケットが付いていて便利に使えそうです。内側にはタブレットの持ち運びに安心なクッションポケット付き。撥水加工が施されているので、天候を問わず週7で活躍する予感です。ゴールドカラーのファスナーやレザー調のファスナー引手が高見えし、大人コーデにもマッチしそう。

レジャーにも使いやすい防水仕様

【ワークマン】「防水デイバッグ」\2,900（税込）

止水ファスナーも備わった防水機能付きのデイバッグは、約18L容量で「マルチに使えるちょうどいいサイズ」（公式サイトより）とのこと。通勤やレジャーシーンでも活躍が期待できます。胴体に固定できるベルトが付いているため、登山などにもおすすめ。ワントーンで統一されたシンプルなデザインで、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいのが魅力です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M