仙台駅前に、美容外科手術を専門に据えた「RE CLINIQUE SENDAI（レクリニーク仙台）」が開院しました。

院長は手術症例経験15,000件超の田中龍二医師で、紹介・口コミが約9割という実績も注目を集めています。

価格だけで選びにくい美容医療だからこそ、技術と説明体制を同時に確認できる新しい選択肢としてチェックしたい開院情報です。

レクリニーク仙台「仙台駅前オーダーメイド美容外科クリニック」

開院日：2025年10月10日所在地：宮城県仙台市青葉区中央アクセス：JR仙台駅より徒歩3分

レクリニーク仙台は、仙台エリアで美容外科を検討する人に向けて、丁寧なカウンセリングと術後サポートを掲げる美容クリニックです。

同院は美容外科と美容皮膚科を診療領域とし、外科手術を軸にした診療体制を整えています。

院内はダークトーンのタイルと真鍮調ライトを組み合わせた設計で、初回相談でも落ち着いて話しやすい空間づくりが印象的です。

地域で顕在化する美容外科の技術課題

美容医療市場成長率：年率10％超美容医療相談件数：2023年度は前年比15％増修正相談：2023年度に過去最多

美容医療の需要が伸びる一方で、地方都市では執刀経験の差や初回カウンセリングの質が課題として指摘されています。

東北で外科系施術に強い医師が限られる現状は、通院先の選択肢や継続通院の負担にも直結しやすいポイントです。

15,000件超の症例経験を生かした外科専門体制

田中龍二医師の手術症例経験：15,000件以上前職での院長歴：6年以上

田中医師は目元や輪郭形成に加え、豊胸術や脂肪吸引まで幅広い外科施術を担当してきた経験があります。

北海道・東北エリアでの院長育成や技術指導を担ってきた経歴は、施術技術だけでなく運用面の安定感にもつながる要素です。

60分カウンセリングで設計するオーダーメイド診療

外科カウンセリング枠：60分紹介・口コミ経由の来院比率：約9割

同院では骨格や皮膚状態、ライフスタイルを総合的に見ながら、施術内容を一人ひとりに合わせて設計する方針を打ち出しています。

術後の経過予測や長期メンテナンス計画まで事前に共有する流れは、自然な変化を重視したい層にとって判断しやすい診療設計です。

美容医療を選ぶときは、術式名だけでなく説明時間や術後支援の中身まで比較する視点が欠かせません。

仙台駅徒歩3分の通いやすさと外科専門の診療体制を両立した今回の開院は、東北エリアでの選択肢を広げる動きとして注目されています。

紹介9割が示す技術と信頼の美容外科診療！

レクリニーク仙台「仙台駅前オーダーメイド美容外科クリニック」の紹介でした。

よくある質問

Q. レクリニーク仙台の開院日はいつですか？

2025年10月10日に開院しています。

Q. クリニックへのアクセスはどうなっていますか？

JR仙台駅から徒歩3分の立地です。

Q. 外科カウンセリングはどのくらい時間を確保していますか？

外科カウンセリングは60分枠で設定されています。

