広島ホームテレビの土曜生放送「ひろしま深掘りライブ フロントドア」で、坂倉将吾選手と前田智徳さんのスペシャル対談が放送されます。

プロ10年目を迎える坂倉選手の現在地を、レジェンド前田智徳さんの視点で深く掘り下げる特集回です。

カープファンにとって見逃せない1時間になりそうな編成です！

広島ホームテレビ「ひろしま深掘りライブ フロントドア」

放送日時：2026年2月21日（土）午後1時〜番組名：ひろしま深掘りライブ フロントドア放送局：広島ホームテレビ放送局所在地：広島市中区

広島ホームテレビは、広島市中区に本社を置く放送局です。

同局の「ひろしま深掘りライブ フロントドア」は、毎週土曜に地域の話題とスポーツを掘り下げる生放送番組です。

今回の放送では、野球練習施設の人工芝と防球ネットが見える空間で向かい合う対談カットが使われ、選手の言葉をじっくり聞く回の空気感が伝わります。

weekly carp 今週のカープを一気に振り返り

コーナー名：weekly carp内容：今週のカープ情報の総整理

試合結果だけでなく、週単位で見た流れをつかめる構成がこのコーナーの魅力です。

短い時間でも論点が整理されるため、見逃し配信感覚でチーム状況を追いたい視聴者にも相性が良い内容です。

坂倉将吾×前田智徳 スペシャル対談

コーナー名：フカボリスタジアム出演：坂倉将吾選手・前田智徳さん主題：プロ10年目の取り組みと決意

チームの中心として期待される坂倉将吾選手が、現在の課題と向き合い方を語る対談です。

前田智徳さんとの組み合わせは、技術論だけでなくプロとしての姿勢まで引き出せるのが見どころになります。

インタビュー写真では、坂倉選手が両手を合わせながら真剣に話す姿が印象的で、言葉の重みが伝わるカットです。

ROZA ON 1 安田学園編

コーナー名：ROZA ON 1内容：安田理事長への直撃インタビュー出演：ロザン（宇治原史規さん・菅広文さん）

スポーツ軸の企画に加え、教育現場を掘り下げる取材企画が入ることで番組全体の情報幅が広がります。

ロザンの2人が現場で直接聞き出す形式は、スタジオトークとは違う温度感を届けるパートです。

カープ情報を押さえたい視聴者には、週の整理と特別対談が1本で見られる効率の良い放送回です。

スポーツと地域の話題を同じ番組で追えるため、週末の情報インプットとしても使いやすい構成になっています☆

カープファン必見の覚悟と挑戦スペシャル！

広島ホームテレビ「ひろしま深掘りライブ フロントドア」の紹介でした。

