１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥが２８日、三重県営サンアリーナで、全国１１都市２３公演を巡るアリーナツアー「（Ｒ）ＭＰＧ」の初日公演を開催した。ＬＤＨによる６年に１度の総合エンターテインメントの祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」が開催されており、グループとしては２０年に続いて２回目の参加。コロナ禍で中止された２０年のツアー「ＲＭＰＧ」のリベンジ公演として、前回をオマージュしたステージを展開。６年間の成長を見せつけ、ツアー完走に向けて走り出した。

悔しさを晴らす旅が始まった。コロナ禍に見舞われた２０年のツアーは三重公演までの４公演を終えた所で、残り１２公演が中止となっていた。前回の最終地である三重から再出発する今回のツアーでは、前回と同じく「ＦＵＬＬＭＥＴＡＬ ＴＲＩＧＧＥＲ」を１曲目で披露。ＲＡＶＥＲＳ（ファンの呼称）の大歓声と熱視線がステージに注がれ、６年前に止まった時間が再び動き出した。

初日を迎え、衣装に袖を通した山本彰吾（３０）は「偶然なのか必然なのか、ＲＡＭＰＡＧＥがもう一回上に行こうとしているタイミングで、もう一度この三重の地からスタートさせてもらう。感慨深い」と闘志メラメラ。ＬＩＫＩＹＡ（３５）は朝に会場近くの伊勢神宮に参拝し、御札を授与された。ツアー成功を願って楽屋に御札が張られ、山本は「御札と赤福もあって、縁起が良いです」と笑顔を見せた。

２時間超のステージでは、最新シングル「ＢＲＥＡＫ ＩＴ ＤＯＷＮ」の収録曲「ＪＵＳＴ ＡＬＩＶＥ」を初披露したほか、デビュー２５周年のＥＸＩＬＥへのリスペクトを込めて「ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＵＴＥコーナー」を展開。吉野北人（２８）の「６年で成長して強くなった。２０２０年とは一味違ったＲＡＭＰＡＧＥを表現できる自信があります！」という宣言通り、気迫こもったパフォーマンスで会場を沸かせた。来年に控えるデビュー１０周年を華々しく迎えるため、７月２６日の広島公演まで続くツアーを全力で突っ走る。

なお、ボーカルの川村壱馬（２９）は精神面の不調で活動休止しており、２〜４月までの公演への出演を見合わせている。