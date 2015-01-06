第1子妊娠中のモデルでタレントの藤田ニコル（28）が2月28日深夜に放送されたTBS系「有吉ジャポンII ジロジロ有吉」（土曜深夜0・58）に出演。あることを「有吉さんのせい」と訴える場面があった。

今回は「母になるニコル有ジャポヒストリー」と題して、同番組に出演した過去映像を放送した。番組開始13年間でニコルの出演回数が130回だと紹介されると、MCの有吉弘行は「ええー！そんなに!?出てる!?」と衝撃を受けた。

ニコルは17歳だった2015年5月15日の放送に初登場。当時の映像に有吉らは懐かしんだ。すると、VTRのテロップで「19歳になると下ネタにも対応」として、ニコルの下ネタ発言のシーンも放送されてスタジオは笑いに包まれた。

VTR後、ニコルは「ありがとうございます」と感謝して「共に成長してきてるんだな」としみじみ。だが、「私がこんなに下ネタをテレビで話すようになったのは…本当に有吉さんのせいです」と伝えた。

これにゲスト出演したお笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇は「せい!?おかげだろ!」とツッコミを入れ、有吉は大笑いしていた。