【なだれ注意報】長野県・上田市、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村などに発表（雪崩注意報） 1日04:05時点
気象台は、午前4時5分に、なだれ注意報を上田市、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表しました。
南部では、融雪による土砂災害に注意してください。北部、中部では、濃霧による視程障害に注意してください。長野県では、なだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■乗鞍上高地
□なだれ注意報
2日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■中野市
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■大町市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■飯山市
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■楢川
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■上松町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■南木曽町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■木祖村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■王滝村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■大桑村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■木曽町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■白馬村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■小谷村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■高山村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■山ノ内町
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■木島平村
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■野沢温泉村
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■信濃町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■小川村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■飯綱町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■栄村
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意